Zidane au coeur d’une fake news, les démentis tombent

Thomas Bourseau

Il a été dernièrement question d’un retour aux affaires de Zinedine Zidane au Real Madrid. Pour ce faire, Carlo Ancelotti pourrait laisser sa place en prenant les rênes de la sélection brésilienne. Une information a circulé ce vendredi avec un accord entre les deux parties, mais les démentis se sont depuis succédés, jetant un froid sur l’avenir de Zidane au Real Madrid.

Ce vendredi, ESPN a lâché une bombe déconcertante concernant un choix qui aurait été fait par la Fédération brésilienne de football : Carlo Ancelotti sera le prochain sélectionneur de la Seleçao , orpheline d’un coach depuis le départ de Tite après le Mondial. Ce qui aurait fait les affaires de Zinedine Zidane, prêt à s’asseoir une nouvelle fois sur le banc du Real Madrid selon L’Équipe . La branche brésilienne a tenu à calmer le jeu en affirmait qu’aucun contrat n’avait été signé entre les deux parties, mais que les signaux étaient particulièrement positifs pour laisser entendre qu’une collaboration verra le jour en fin de saison.

Feuilleton Zidane : le Real Madrid sort du silence https://t.co/9vkGaU36hT pic.twitter.com/UQlMiG5pHt — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Ancelotti nie publiquement pour le Brésil, son entourage tient le même discours

Néanmoins, Carlo Ancelotti était de passage en conférence de presse ce vendredi et a démenti une telle éventualité. L’entraîneur du Real Madrid, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024, a lâché ce bref, mais clair message. « L'équipe nationale du Brésil ? Je ne sais rien à ce sujet. Mon contrat avec le Real Madrid est jusqu'en 2024. ». D’ailleurs, des sources proches de Carlo Ancelotti auraient tenu le même discours à The Athletic. Certains joueurs brésiliens du Real Madrid ont également nié tout arrangement contractuel passé entre la Fédération brésilienne de football et le clan Ancelotti. Le média britannique confirme que l’Italien veut honorer son contrat jusqu’à son terme au Real Madrid et que seul un licenciement lui permettra de prendre les rênes de la sélection brésilienne.

Une rumeur «sans fondement» selon la Fédération brésilienne de football