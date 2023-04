Zidane a tranché, il est attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêt à reprendre du service du côté de la Juventus, Zinedine Zidane pourrait profiter des difficultés rencontrées par Massimiliano Allegri pour débarquer à Turin. L’entraîneur est loin de faire l’unanimité dans le Piémont, et la nouvelle défaite contre l’Inter (0-1) n’a rien arrangé. Certaines critiques pourraient d’ailleurs davantage le fragiliser…

Alors que son nom circule du côté du PSG et du Real Madrid après l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane s’imagine ailleurs pour reprendre du service. Selon les informations de RMC , l’ancien meneur de jeu des Bleus serait intéressé par un retour à la Juventus, club dans lequel il a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001.

Allegri critiqué

Mais pour l’heure, Massimiliano Allegri s’accroche à son poste. Jusqu’à quand ? Alors que le bail du technicien transalpin court jusqu’en 2025, ce dernier n’échappe pas aux critiques après une saison difficile pour la Juventus. La défaite contre l’Inter (0-1) en demi-finale de Coupe d’Italie n’arrange d’ailleurs pas les affaires d’Allegri.

Nello sport si vince e si perde. Ma mi piange il cuore nel vedere la NOSTRA JUVE giocare così, senza testa e senza cuore. Ci meritiamo tutti molto di più. #🤍🖤✔️ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 26, 2023

« Nous méritons tous beaucoup plus »