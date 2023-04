PSG - Messi : Une offre folle dégainée par le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi, en fin de contrat au terme de la saison, se rapproche d’un départ du PSG. Les négociations entre les deux parties sont en effet à l’arrêt tandis que dans le même temps, le FC Barcelone travaille activement sur le retour de leur ancien attaquant. Cependant, La Pulga pourrait bel et bien disputer une troisième saison à Paris.

A Barcelone, on se met à nouveau à rêver de Lionel Messi. Si La Pulga évolue depuis deux saisons au PSG, son retour est d’actualité alors que son bail arrive à expiration. Joan Laporta ne cache pas sa volonté de rapatrier l’ancien numéro 10 du club culé, et ce malgré les obstacles financiers sur sa route. Du côté du PSG, la prolongation de Messi n’apparaît plus forcément comme une priorité.

Le PSG est passé à l’action pour Messi

Pour autant, le PSG est passé à l’action il y a déjà plusieurs mois pour conserver son numéro 30, comme le10sport.com vous l’avait révélé. Pour l’heure, le club de la capitale est d’ailleurs le seul à être concrètement passé à l’action avec une offre selon OK Diario . Mais alors que RMC et Le Parisien indiquaient que les demandes salariales de Messi posaient problème, la presse espagnole affirme l’inverse.



Un salaire à la hausse ?