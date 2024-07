Xavi Simons : Coup de bluff du PSG sur le mercato ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un nouveau rebondissement pourrait arriver dans le dossier Xavi Simons. Racheté au PSV Eindhoven en 2023, le Néerlandais a passé sa saison en prêt au RB Leipzig et son retour à Paris était attendu cet été. Pour les dirigeants parisiens, il n'était pas question de le laisser s'envoler ailleurs. Mais ils pourraient bien changer d'avis puisque son prix aurait été largement réduit à la baisse.

Jeune sensation de 21 ans, Xavi Simons intéresse plus d'un club en Europe. Le milieu offensif, demi-finaliste de l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, est un élément qui plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Mais son départ est une option de plus en plus envisageable, alors que le PSG en demandait une grosse somme il y a encore quelques jours.

Le PSG prêt à laisser partir Simons ?

D'après les informations rapportées par le média SPORT, le PSG aurait décidé de fixer le prix de Xavi Simons à 70M€, ce qui laisse penser que le club serait prêt à laisser partir sa jeune pépite puisque d'après le site Transfermarkt, le joueur néerlandais est estimé à 80M€ à l'heure actuelle. Le club de la capitale a peut-être revu ses exigences face à un joueur qui a exprimé ses envies d'ailleurs.

Le PSG avait demandé 100M€

Il y a quelques jours, plusieurs sources indiquaient que le prix fixé par le camp parisien était de 100M€ pour Xavi Simons. Ce revirement de situation laisse donc penser que le club a d'autres plans en tête en ce qui concerne l'international néerlandais. Quoi qu'il arrive, il s'agit de l'un des dossiers chauds du PSG depuis un mois. Très convaincant au RB Leipzig la saison dernière, il a plusieurs prétendants, à commencer par ce club mais aussi le Bayern Munich ou encore Manchester United sont aussi sur le coup.