PSG - Xavi Simons : La demande à 100M€ qui va enflammer le mercato !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France, mais le PSG n’y verrait toujours pas plus clair dans le feuilleton Xavi Simons. Désireux de poursuivre avec le milieu offensif et attaquant latéral néerlandais la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est sans nouvelle de Simons concernant ses désirs. En tout cas, le PSG aurait déjà fixé son prix de départ : 100M€.

Le PSG se démène toujours autant en coulisses afin de dénicher un voire plusieurs joueurs afin d’oublier Kylian Mbappé. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous confiait que l’objectif de la direction parisienne était de recruter un attaquant latéral, un milieu axial et un défenseur central droit pour lancer la nouvelle ère du Paris Saint-Germain sans le meilleur buteur de son histoire.

Le PSG annonce la couleur pour Xavi Simons

Se pourrait-il que le successeur de Kylian Mbappé soit Xavi Simons ? Le milieu offensif et ailier néerlandais a fait fureur au RB Leipzig pendant son prêt lors de l’exercice précédent au point où le club allemand aimerait rallonger le séjour de Simons de l’autre côté du Rhin. Néanmoins, le PSG n’aurait que faire des états d’âme du pensionnaire de Bundesliga. L’objectif du champion de France serait d’inclure Xavi Simons dans l’effectif entraîné par Luis Enrique la saison prochaine et non de le céder par le biais d’un prêt ou d’un transfert d’après Duncan Castles.

En cas de transfert, le PSG attendrait 100M€ pour Xavi Simons

Cependant, le clan Xavi Simons aurait pris le soin d’incorporer une clause dans l’accord passé avant son départ en prêt l’été dernier à Leipzig : le Néerlandais est libre de décider de continuer ou non en Allemagne ou ailleurs, et le PSG devrait se plier à sa demande et attend toujours de ses nouvelles comme le10sport.com le révélait fin mai. Si jamais Simons souhaitait être définitivement transféré du Paris Saint-Germain, il faudra néanmoins qu’un club accepte de casser sa tirelire puisque le club de la capitale réclamerait pas moins de 100M€ selon le journaliste Duncan Castles du Times pour The Transfers Podcast.