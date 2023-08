Wahi, Mbappé, OM... Toutes les infos mercato du 19 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Thierry Henry va retrouver Kylian Mbappé

Comme pressenti depuis quelques jours, Thierry Henry est bien le grand favori pour succéder à Sylvain Ripoll sur le banc de l'équipe de France Espoirs. Selon L'EQUIPE , son nom devrait être proposé au Comex de la FFF lundi. S'il est choisi, comme c'est la tendance, Thierry Henry pourrait bien avoir sous ses ordres un certain Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant du PSG rêve de disputer les JO à Paris dans un an.



Le RC Lens a tenté un gros coup avec Alexis Sanchez

En quête d'un avant-centre pour combler le départ de Loïs Openda, qui a rejoint le RB Leipzig, le RC Lens va annoncer le transfert d'Elye Wahi dans les prochaines heures. Mais avant cela, les Sang-et-Or ont exploré différentes pistes, dont celle menant à Alexis Sanchez d'après les informations de Mohamed Toubache-Ter. Libre depuis son départ de l'OM, le Chilien a donc été envisagé par les Lensois qui se sont finalement rabattu sur d'autres pistes.



Mbappé ouvert à une prolongation au PSG... jusqu'en 2026 ?

Le feuilleton Mbappé n'est plus à un rebondissement près. De retour au sein du groupe de Luis Enrique, l'attaquant français ne devrait pas quitter le PSG cet été. Selon les informations de TMW , il pourrait même prolonger son contrat... jusqu'en 2026 ! C'est l'offre que le PSG lui aurait soumise et le crack de Bondy semble ouvert à cette idée.



L'OM tente le transfert de Nadiem Amiri

Bien que très actif sur le mercato, l'OM souhaiterait encore se renforcer d'ici la fin du marché des transferts. Marcelino attend encore des joueurs offensifs, comme il l'a répété ces dernières heures, et Pablo Longoria semble avoir compris le message. En effet, selon Sky Allemagne , l'OM aurait entamé des discussions pour le transfert de Nadiem Amiri qui souhaite quitter le Bayer Leverkusen.



EXCLU : Le Borussia M’Gladbach s’intéresse à Batista Mendy

Alors que Manu Koné est très convoité, notamment par le PSG, le Borussia Mönchengladbach prépare ainsi la succession de son milieu défensif. Et comme régulièrement en Bundesliga, le club allemand pourrait se tourner vers la Ligue 1. Ainsi, selon nos informations, c'est Batista Mendy qui serait suivi. Le Borussia a pris des renseignements pour le milieu de terrain d'Angers afin d'anticiper un éventuel départ de Manu Koné.



Le RC Lens tient enfin son attaquant !