EXCLU - Mercato : Le Borussia M’Gladbach s’intéresse à une pépite de Ligue 1

Les clubs allemands sont désormais habitués à faire leur marché en Ligue 1. Depuis quelques jours, le Borussia M’Gladabch s’intéresse à un milieu de terrain pour compenser le possible départ de Manu Koné.

Francfort, Fribourg, M’Gladbach ou le Borussia Dortmund. Les clubs allemands sont de plus en plus nombreux à se pencher sur la Ligue 1. Et on voit apparaître de plus en plus de contingent français au sein de la Bundesliga. Le profil des joueurs de Ligue 1, notamment les jeunes talents, plaisent beaucoup. C’est le cas de Batista Mendy (23 ans), milieu de terrain d’Angers.

Si Manu Koné s’en va…

Selon nos informations, le Borussia M’Gladbach s’intéresse à Batista Mendy (Angers). Des renseignements ont été pris pour connaître les modalités d’un transfert. Un dossier qui pourrait s’accélérer si Manu Koné, milieu du Borussia, venait à partir. Sur les tablettes de plusieurs clubs européens, notamment du PSG, Manu Koné pourrait partir en cas de belle offre.