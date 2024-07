Vers un mercato de folie, le PSG fait-il une erreur ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret sur ce mercato estival, le PSG nourrit cependant de grandes ambitions pour cet été. Ce n’est pas un secret, le club parisien va chercher à se renforcer sur tous les postes au cours des prochaines semaines. Cependant, alors que l’effectif a été profondément remanié l’été dernier, les dirigeants franciliens font-ils une erreur ? Analyse.

Matvey Safonov et puis plus rien… Pour le moment, le PSG a uniquement bouclé la signature du gardien russe, arrivé en provenance de Krasnodar contre 15M€. Un mercato estival qui commence lentement pour le club de la capitale, qui souhaite cependant se renforcer considérablement cet été, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier.

Le PSG souhaite se renforcer considérablement

Des renforts sont ainsi attendus sur le poste d’ailier gauche, mais également au milieu de terrain, et en défense centrale. Luis Enrique avait prévenu : l’effectif du PSG serait encore meilleur la saison prochaine, et ce malgré le départ de Kylian Mbappé. Mais en recrutant de nombreux nouveaux éléments, Paris prend un risque. Celui d’accumuler trop de joueurs et de déstabiliser ses fondations.

Le PSG doit-il recruter en masse cet été ?

Si Luis Enrique a déjà prouvé qu’il était capable de bâtir un véritable collectif en très peu de temps, le PSG a-t-il réellement besoin de recruter massivement cet été ? Pas sûr. De nombreuses recrues comme Gonçalo Ramos, Lucas Beraldo, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola ont déjà démontré de très belles choses pour leur premier exercice dans la capitale...