PSG : Une grande condition révélée pour ce transfert à 45M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG avait recruté Manuel Ugarte contre un montant de 60M€. S’il n’a pas forcément convaincu au sein du club parisien, l’international Uruguayen pourrait quitter Paris cet été. Convoité par Manchester United qui a récemment proposé 45M€ afin d’obtenir son transfert, la situation du numéro 4 parisien sera à surveiller dans les prochains jours.

Le mercato estival du PSG devrait être très animé. Et pour cause, si certaines recrues sont attendues avec impatience, les dirigeants du club de la capitale vont devoir s’atteler à certains départs potentiels. C’est le cas notamment pour Xavi Simons, mais également pour Manuel Ugarte, qui après un an seulement à Paris, pourrait quitter les Rouge et Bleu.

Mercato - PSG : Accord annoncé, le transfert d’un crack est imminent ? https://t.co/jAAmczeSJy pic.twitter.com/pmubOL4IVy — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Manchester United lâche 45M€ pour Manuel Ugarte

Arrivé au PSG contre 60M€ l’été dernier, le milieu défensif uruguayen est très convoité par Manchester United. Ce lundi, le10sport.com vous a révélé en exclusivité la nature de l’approche mancunienne, qui s’est traduite par une proposition à hauteur de 45M€ + bonus. A ce jour, le PSG temporise, et laisse Luis Enrique décider du sort du joueur âgé de 23 ans.

Ugarte pour remplacer Casemiro à Manchester ?

A travers un live diffusé sur la plateforme Playback, Fabrizio Romano a fait le point dans ce dossier. Le journaliste italien révèle que l’intérêt de Manchester United à l’égard de Manuel Ugarte est étroitement lié au possible départ de Casemiro cet été. Le Brésilien est convoité par l’Arabie Saoudite, et en cas de transfert cet été, les Red Devils vont chercher à recruter un milieu défensif, Manuel Ugarte figurant actuellement dans le viseur de la direction anglaise. A suivre...