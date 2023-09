Vente OM : McCourt vise un jackpot à 700M€

Jean de Teyssière

L'OM est en crise, mais l'OM reste en vente ! Cela fait maintenant plusieurs années que Frank McCourt chercherait à céder le club qu'il a acheté en 2016. Des personnes sont intéressées pour racheter l'OM mais le problème reste McCourt, qui attendrait une somme totalement folle, autour des 700M€ pour vendre le club phocéen...

L'OM est toujours en vente et de nombreuses rumeurs circulent à ce sujet depuis plusieurs années. Comme annoncé par le10sport.com en mai dernier, des émissaires saoudiens étaient arrivés à Marseille pour prendre la température. Frank McCourt serait à l'écoute de ces émissaires et si rien n'a été conclu, les discussions se poursuivraient. La seule chose qui pourrait empêcher le club d'être vendu serait le prix demandé par le propriétaire américain...

«Il y a des gens qui veulent racheter l'OM»

Dans une vidéo publiée sur YouTube , le journaliste indépendant Romain Molina explique que de nombreuses personnes se bousculeraient pour racheter l'OM : « Tu as des gens, en coulisses, un ancien directeur sportif d’un club français, qui dit avoir un mandat de vente, du golfe et de d’autres personnes, il y a des gens qui veulent racheter l’OM. McCourt il a des demandes qui sont juste irréalisables. Ça veut des centaines de millions d’euros, plus du demi-milliard. »

McCourt attend une offre de 700M€ pour vendre l'OM