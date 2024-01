Vente ASSE : La nouvelle grosse annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Voilà plus de deux ans que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur volonté de vendre l’ASSE. Néanmoins, rien n’a été officialisé depuis cette date. Et d’après Dominique Rocheteau, la situation devient urgente et les Verts ont besoin d’un nouvel investisseur afin de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible.

A l'image de l'OM, la vente de l'ASSE ne cesse d'alimenter la chronique depuis plus de deux ans. Il faut dire que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ont plusieurs fois annoncé leur intention de vendre, sans que jamais cela ne se concrétise par une officialisation. Mais pour Dominique Rocheteau, cela ne fait plus de doute, il faut que l'ASSE soit vendue.

Rocheteau milite pour la vente de l’ASSE

« Oui, tout le monde le dit et c'est vrai. Il faut déjà remonter en Ligue 1, un cap essentiel à passer. Et je ne vois pas pourquoi ce serait impossible », lance l’ex-buteur de l’ASSE dans une interview accordée à BUT Football Club , avant de poursuivre.

La montée en L1 toujours possible ?