Mercato - PSG : Marquinhos donne un coup de main pour le recrutement !

Fraîchement recruté par le PSG en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo vient donc garnir le secteur défensif de Luis Enrique. Et le jeune Brésilien de 20 ans, très attiré par la perspective de jouer aux côtés de Marquinhos, indique que son compatriote a joué un rôle majeur dans sa décision.

Son nom ne vous disait peut-être rien il y a quelques jours à peine, et pourtant Lucas Beraldo (20 ans) est le nouveau visage du PSG ! Ce jeune défenseur gaucher de 20 ans débarque tout droit de São Paulo dans le cadre d'un transfert à 20M€, et ouvre donc le bal du mercato hivernal au Parc des Princes. Dans son premier entretien accordé à PSG TV , Beraldo livre les coulisses de son transfert et souligne l'importance de Marquinhos dans son choix de débarquer en France.

« Cela a pesé lourd dans mon choix »

« C’est une bonne chose d’avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m’aider beaucoup parce qu’il parle la même langue que moi. C’est un grand pas en avant dans ma carrière. Si cela a pesé dans mon choix ? Je pense que oui, j’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l’équipe nationale brésilienne, mais Dieu m’a donné l’opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix », indique Beraldo.

« Les meilleurs défenseurs brésiliens sont passés par ici »