Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour un futur transfert ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines la presse a annoncé que le PSG avait mis la main sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Depuis le mercato hivernal a ouvert ses portes et seulement le premier cité a rejoint officiellement le club de la capitale. Le second n'est pas encore un joueur parisien, mais Luis Enrique a confirmé en conférence de presse que des négociations étaient en cours.

Le PSG a clairement identifié ses besoins avant que le mercato hivernal. Le champion de France cherchait à mettre la main au moins sur un défenseur polyvalent et sur un milieu de terrain. Les absences de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ont poussé les dirigeants parisiens à faire signer Lucas Beraldo.

Beraldo puis Moscardo ?

Lucas Beraldo viendra apporter un peu de concurrence en défense centrale. Ce jeune Brésilien peut évoluer dans l'axe tout comme sur le côté gauche. Le PSG n'a pas hésité à mettre 20M€ sur la table pour s'attacher les services d'un des centraux les plus prometteurs. Après le transfert de ce dernier, il est possible que le club de la capitale officialise celui de Gabriel Moscardo.

Luis Enrique confirme pour Moscardo