Mercato - PSG : Il signe à Paris et réalise son rêve

Alexis Brunet

Le PSG a mis la main sur sa première recrue du mercato hivernal. Le club de la capitale a annoncé l'arrivée officielle de Lucas Beraldo. Le jeune défenseur brésilien réalise un de ses rêves en rejoignant Paris, puisqu'il pourra évoluer avec l'une de ses idoles et compatriote, le capitaine parisien Marquinhos.

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Lucas Beraldo est un joueur du PSG. Le Brésilien a quitté son club de Sao Paulo pour rejoindre la France et Paris. Son transfert aura coûté 20M€ au champion de France. Un renfort qui tombe à pic pour Luis Enrique qui est confronté à de nombreuses absences en défense. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont encore loin de faire leur retour à la compétition.

Beraldo rêvait de jouer avec Marquinhos

En rejoignant le PSG, Lucas Beraldo a réalisé un de ses rêves. Le Brésilien pourra évoluer avec son compatriote et désormais capitaine, Marquinhos. « Je me sens très bien préparé. J’ai parlé à l’entraîneur avant et il m’a aussi donné beaucoup de confiance, et je pense que c’était important pour moi. C’est une bonne chose d’avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m’aider beaucoup parce qu’il parle la même langue que moi. C’est un grand pas en avant dans ma carrière. J’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l’équipe nationale brésilienne, mais Dieu m’a donné l’opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix. »

Mercato - PSG : Un indice important pour le clan Mbappé ? https://t.co/cItrtdsAVM pic.twitter.com/AvGTqIe6Ag — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Encore un défenseur brésilien au PSG

Comme Marquinos avant lui, Lucas Beraldo a donc intégré le cercle des défenseurs brésiliens passés par le PSG. Le club de la capitale a notamment vu passer Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Alex, Dani Alves ou bien Marcos Ceará ces dernières années. On peut noter également le passage de Ricardo à Paris, de 1991 à 1995.