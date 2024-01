Mercato - PSG : C’est officiel, Paris relance une vieille tradition

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Beraldo s’est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons, arrivant en provenance de São Paulo. Le numéro 35 rejoint ainsi Marquinhos, l’unique Brésilien présent dans l’effectif de Luis Enrique jusqu’à cet hiver, et ajoute son nom à la célèbre liste des joueurs auriverde qui ont porté le maillot rouge et bleu.

A peine le mercato hivernal ouvert, le PSG a officialisé sa première recrue du mois de janvier dès ce lundi avec Lucas Beraldo. Comme annoncé ces derniers jours, le défenseur brésilien de 20 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la capitale, arrivant en provenance de São Paulo. Le nouveau numéro 35 perpétue une vieille tradition du Paris Saint-Germain, signant ici le 33e joueur auriverde de son histoire.

Raí, Marquinhos, Neymar... Lucas Beraldo est le 33e Brésilien du PSG

Entre le PSG et le Brésil, c’est en effet une vieille histoire d’amour qui a débuté dès le début des années 1970 avec Joel Camargo puis Armando Monteiro, les deux premiers joueurs à débarquer du Brésil. Abel Braga rejoindra la liste à la fin de la décennie. Il faudra ensuite attendre l'arrivée au pouvoir de Canal + pour voir débarquer d’autres joueurs auriverde devenus des légendes du club, à l’instar de Valdo, Ricardo Gomes, Raí et Leonardo. Aloisio Chulapa, Ronaldinho, Paulo César, Reinaldo, Ceará, Everton Santos, ou encore Nenê suivront ensuite à partir de 2001. Ce dernier sera le dernier avant le rachat du PSG par le Qatar.

Sous QSI, le club de la capitale change de dimension et s’attache les services de plusieurs internationaux au fil des ans. Alex, Maxwell, Lucas Moura, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Dani Alves et Neymar se succéderont. En 2020, Rafinha s’engage à son tour au PSG, le dernier Brésilien en date avant le recrutement de Lucas Beraldo, qui ne gardera pas longtemps son statut de petit nouveau puisque Gabriel Moscardo (Corinhians, 18 ans) a lui aussi atterri à Paris la semaine dernière mais a vu son arrivée retardée par un problème au pied gauche détecté à la visite médicale.

Quatrième joueur de São Paulo à débarquer