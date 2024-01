Mercato - PSG : Coup dur à Paris, Luis Enrique doit changer ses plans

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de se montrer actif cet hiver. Le club de la capitale souhaite renforcer sa défense et son milieu de terrain. Lucas Beraldo a déjà rejoint Paris et Gabriel Moscardo devrait en faire de même. Mais le second cité va devoir se faire opérer et manquera plusieurs mois de compétition. Les dirigeants parisiens pourraient donc recruter un autre milieu de terrain.

L'effectif du PSG a beaucoup changé d'une saison à une autre. Avec l'arrivée de Luis Enrique et la nouvelle orientation du projet, de nombreux joueurs sont arrivés et d'autres sont partis. Malgré toutes ces modifications, le champion de France pourrait se montrer actif cet hiver.

Lucas Beraldo est déjà arrivé

Avec les absences longue durée de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le PSG a décidé de se renforcer en défense. Le club de la capitale a annoncé dernièrement l'arrivée de Lucas Beraldo, jeune défenseur pouvant évoluer dans l'axe ou bien sur le côté gauche. Mais Luis Campos réserve encore quelques coups.

Un autre milieu de terrain pourrait débarquer