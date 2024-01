Mercato - PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour ce transfert

Benjamin Labrousse

Malgré l’arrivée imminente de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo contre 20M€, le PSG continuerait à chercher des défenseurs centraux pour renforcer son effectif. Actif en Ligue 1, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Tiago Djalo cet hiver. Problème, le défenseur du LOSC est très convoité en Italie, et aurait même donné sa parole pour un transfert cet été.

Ce lundi, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes en France, en Angleterre, et en Allemagne. De son côté, le PSG a déjà conclu les arrivées de deux joueurs. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont ainsi s’engager en faveur du club parisien en provenance de São Paulo et de Corinthians, pour un montant de 40M€.

Mercato - PSG : Ejecté par le boss, ce flop jubile https://t.co/Oeuqzps0V3 pic.twitter.com/rT9qRguwl4 — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Le PSG lorgne Tiago Djalo

Mais le PSG n’en a visiblement pas fini avec le recrutement en défense, puisque récemment, le journaliste Ignazio Genuardi révélait que le club parisien s’intéressait de près à Tiago Djalo. Blessé depuis le début de la saison, le défenseur du LOSC voit son contrat expirer en juin prochain. Très convoité en Italie, le Portugais pourrait toutefois rejoindre le PSG cet hiver, alors que Paris serait disposé à lâcher 5M€ pour son arrivée dès janvier.

Tiago Djalo a donné son accord à l’Inter