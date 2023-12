Mercato - PSG : Le boss prépare un transfert à 5M€ ?

La rédaction

Alors que le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le PSG s'est déjà offert les jeunes Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, moyennant 40M€. Mais le club de la capitale n'aurait pas dit son dernier mot pour autant. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, s'intéresserait au défenseur lillois Tiago Djalo. Le LOSC souhaiterait s'en séparait dès cet hiver contre un chèque avoisinant les 5M€.

Une chose est sûre, le PSG n'a pas traîné ces dernières semaines. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le club de la capitale s'est déjà attaché les services des cracks brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans), milieu défensif des Corinthians, et Lucas Beraldo (20 ans), défenseur de Sao Paulo, contre une somme de 40M€.

Révolution au PSG, une star déballe tout https://t.co/UIYKYNiKoz pic.twitter.com/itWkIBy4j6 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Le PSG lorgne sur Tiago Djalo

Désireux de miser sur la jeunesse et l'avenir, le club parisien envisagerait d'accueillir au moins une nouvelle tête cet hiver. En effet, d'après les informations du journaliste Ignazio Genuardi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'intéresserait au défenseur lillois Tiago Djalo, bien que celui-ci n'ait pas disputé le moindre match cette saison en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée lors du match nul face à Lens (1-1) le 6 mars dernier. Et visiblement le LOSC, qui réclamerait une somme de 5M€, serait prêt à s'en séparer dès cet hiver.

L'Inter Milan et la Juventus Turin sont également à l'affuts