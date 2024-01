Mercato - PSG : Coup dur annoncé, Paris sort du silence

Pierrick Levallet

Après Lucas Beraldo, le PSG attendrait un autre crack brésilien. Le club de la capitale entend mettre la main sur Gabriel Moscardo. Mais la pépite du Corinthians a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait se faire opérer du pied gauche. La formation parisienne n'aurait cependant pas l'intention de lâcher l'affaire dans ce dossier malgré ce coup dur.

Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo, le PSG s’apprêterait à piocher à nouveau au Brésil cet hiver. Le club de la capitale souhaite mettre la main sur Gabriel Moscardo. La pépite du Corinthians a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens et son transfert semble en très bonne voie. Cependant, le milieu défensif de 18 ans a annoncé une terrible nouvelle ces dernières heures.

Gabriel Moscardo va se faire opérer

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! » a indiqué Gabriel Moscardo sur ses réseaux sociaux.

Le PSG n'abandonne pas le dossier