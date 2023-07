Une star va jouer un sale tour à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez n'est plus un joueur de l'OM. Libre de tout contrat, le Chilien continue de discuter avec le club phocéen pour prolonger. Néanmoins, en parallèle l'ancien attaquant d'Arsenal négocie avec d'autres clubs et profite même de sa bonne saison pour rebondir ailleurs.

Quel avenir pour Alexis Sanchez ? Officiellement sans club depuis la fin de son contrat avec l'OM le 1er juillet, le Chilien ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Les discussions avec Pablo Longoria se poursuivent, mais d'autres options existent.

Sanchez profite de l'OM pour négocier un gros contrat

Et selon les informations de RMC Sport , Alexis Sanchez compte bien s'appuyer sur sa bonne saison avec l'OM pour rebondir dans un autre club. Le Chilien a deux préférences. Soit il signe dans un club européen directement qualifié pour la Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas des Marseillais, soit il cède aux sirènes de l'Arabie Saoudite pour signer un gros contrat.

Longoria pessimiste...