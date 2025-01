Une star du PSG répond cash sur son avenir !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu à Paris. Alors que les négociations pour une prolongation sont actuellement en stand-by, l'agent Enzo Raiola a jeté un froid sur son avenir. Mais ce dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a rassuré la direction du PSG, annonçant qu'il était heureux dans la capitale française.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Six années plus tard, le portier italien de 25 ans pourrait claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a démarré les négociations avec sa direction pour prolonger. Toutefois, comme l'a révélé son agent - Enzo Raiola - les pourparlers sont désormais en stand-by.

«Tout est en suspens»

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire cette saison, ensuite on verra bien », a précisé Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma, lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva il y a quelques semaines.

«Je me sens très bien ici»

Présent en zone mixte après la victoire du PSG face à l'ASSE ce dimanche soir au Parc des Princes (2-1), Gianluigi Donnarumma a fait passer un message fort sur son avenir, affirmant qu'il était heureux à Paris. « La concurrence avec Matvey Safonov ? Je me sens très bien, je joue calmement, avec la tête tranquille, le coach décide et ça c’est la vérité. Avant le match, on regarde qui joue mais c’est tranquille. Je me sens très bien ici et après le coach décide », a confié le numéro 1 du PSG.