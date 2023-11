Une star au PSG pour 2024 ? Une offre va partir !

Thomas Bourseau

Alphonso Davies ferait tourner la tête de bien des clubs sur le marché des transferts, y compris le PSG. Néanmoins, le Real Madrid, qui mènerait la danse, ne serait pas l’unique obstacle se dressant sur la route du Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich en est l’exemple. Explications.

Alphonso Davies est l’une des attractions du marché des transferts depuis quelques semaines. Et ce, en raison de la volonté du Real Madrid de recruter un latéral gauche. Fabrizio Romano confiait à The Here We Go Podcast dernièrement que le profil du défenseur du Bayern Munich plaisait au club merengue.

Le PSG s’invite à la fête pour Alphonso Davies

Marca allait même plus loin cette semaine : Alphonso Davies refuserait de prolonger son contrat au Bayern Munich, courant jusqu’en juin 2025, afin de signer en faveur du Real Madrid en 2024. 90min a confié ces dernières heures que le comité de direction munichois refuserait catégoriquement de laisser filer l’international canadien de 23 ans en tant qu’agent libre en 2025. Une opportunité de marché que le PSG aimerait profiter d’après 90min .

Le Bayern Munich reprend les discussions avec Alphonso Davies