Scène surréaliste avec un joueur du PSG, il raconte le clash

Jean de Teyssière

Cette nuit, l'Uruguay affrontait les champions du monde argentins dans la bouillante enceinte de la Bombonera, à Buenos Aires. Les Argentins ont subi la première défaite (0-2) depuis celle face à l'Arabie saoudite lors du dernier Mondial (1-2) mais le match a surtout été marqué par le geste obscène du milieu de terrain du PSG, Manuel Ugarte en direction de Rodrigo De Paul. Ce dernier a réagi à cette provocation après le match.

Les matchs entre l'Uruguay et l'Argentine sont toujours très chauds. Preuve cette nuit, avec la tension qui a entouré le geste de Manuel Ugarte envers Rodrigo De Paul. Le milieu du PSG a mimé le geste d'une fellation en direction du joueur de l'Atlético de Madrid, tout en l'insultant de « suceur de Messi », en référence à sa propension à défendre très régulièrement l'octuple vainqueur du Ballon d'Or. Lionel Messi a d'ailleurs recadré Ugarte en estimant que « les jeunes doivent apprendre à respecter les anciens. »

«L'Uruguay a fait mieux»

Rodrigo De Paul a été bon joueur après la défaite de l'Argentine face à l'Uruguay cette nuit (0-2), se concentrant sur le match à venir face au Brésil : « J'aime parler de football. L'Uruguay a fait mieux et maintenant nous devons nous relever et jouer un grand match au Brésil (mardi, NDLR). Parfois, le football est injuste. Nous devons nous occuper de tout que nous avons gagné et obtenu, tout le respect que nous avons gagné pendant cette période. Cela se fait sur le terrain et rien de plu s. »

Manuel Ugarte a lancé cette phrase à Rodrigo De Paul face à l’Argentine cette nuit :« S*ceur de Messi ! » 😳 pic.twitter.com/5EZAZBeD83 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) November 17, 2023

«Le geste d'Ugarte ? C'est une connerie. Ça reste sur le terrain, il ne s’est rien passé»