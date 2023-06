Une star arrive au PSG, le vestiaire s'emballe

Alexis Brunet

Le PSG n'a pas encore officiellement annoncé la moindre recrue. Pourtant toutes les rumeurs sont unanimes, Paris aurait déjà signé trois joueurs. Parmi eux se trouve Marco Asensio. L'ancien joueur du Real Madrid s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2027, pour le plus grand plaisir de Fabian Ruiz.

Ces derniers jours, la piste Kang-in Lee est la plus chaude du côté du PSG. L'international Sud-Coréen pourrait débarquer à Paris en provenance de Majorque, et ce, pour une vingtaine de millions d'euros. Il viendrait donc renforcer l'attaque parisienne, qui a grand besoin d'être étoffé. Mais il ne serait pas la première recrue offensive du club de la capitale.

Fabian Ruiz ravit de l'arrivée de Marco Asensio

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a bouclé la venue de Marco Asensio. Cela n'est pas encore officiel, mais le deal est finalisé. Pour Relevo , Fabian Ruiz s'est exprimé sur l'arrivée de l'ancien Madrilène. Le milieu de terrain est ravi de voir débarquer son compatriote à Paris, avec qui il s'entend très bien. « Mon entente avec Marco Asensio ? Nous avons de très bonnes relations et nous nous connaissons depuis les catégories inférieures. C'est un plaisir de jouer avec lui, nous savons à quel point il est bon. Des questions de sa part sur le PSG ? Nous n'en avons pas encore beaucoup parlé. Je serai très heureux qu'il vienne au PSG parce que c'est un joueur qui peut nous aider. »

Campos veut Bernardo Silva

Marco Asensio débarquerait plus dans la peau d'une doublure de luxe, et ce, parce qu'un autre merveilleux gaucher fait rêver Luis Campos. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien veut faire venir Bernardo Silva au PSG. L'ancien joueur de l'AS Monaco est intéressé par la proposition du champion de France, mais le FC Barcelone fait aussi les yeux doux au Portugais.