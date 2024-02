Une légende recalée par l'OM, un secret est révélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entraîneur de la réserve de l'OM, Jean-Pierre Papin aurait logiquement pu être un candidat crédible à la succession de Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions après la défaite à Brest. Finalement, c'est Jean-Louis Gasset qui a été choisi à la surprise générale. Et Eric Di Meco a une explication concernant cette situation.

Di Meco a une explication pour Papin

« On sait ce qui s'est passé. Il a dit un jour que les mecs ne travaillaient pas assez devant le but, ça n'a pas plu au coach et aux joueurs dans le vestiaire, donc je ne suis pas sûr qu'il est bonne presse en interne », explique-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC . En effet, en novembre dernier, Jean-Pierre Papin assurait que « pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez ». Des propos qui semblaient alors viser Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

Papin explique son rôle avec la réserve de l'OM