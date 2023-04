Un transfert tombe à l’eau au PSG

Arnaud De Kanel

Le mercato est le prochain sujet brulant qui attend le PSG. Le club de la capitale reste sur deux échecs consécutifs dans l'exercice ce qui a considérablement affaibli son effectif. Dans le secteur offensif, plusieurs noms sont sortis dans la presse. Selon nos informations, une rumeur n'est pas d'actualité.

Le PSG ne devra pas tergiverser lors du prochain mercato afin de s'éviter des coups ratés à cause d'un timing trop juste comme pour Milan Skriniar et Hakim Zyiech. De ce fait, Luis Campos et ses équipes œuvrent en coulisses pour appréhender au mieux cette fenêtre estivale. Face à des moyens encore limités par rapport à ce que le Qatar a l'habitude d'offrir, le conseiller sportif portugais sait qu'il lui sera impossible d'enchainer les signatures. Le chantier principal réside en attaque où Lionel Messi risque de s'en aller. Pour le remplacer, les pistes ne manquent pas. Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Randal Kolo-Muani, tous attisent la convoitise du PSG. Cependant, un ancien de la maison ne reviendra pas cet été.

Diaby pas dans les plans du PSG

Dernièrement, la rumeur Moussa Diaby au PSG refait surface. Nos confrères de Foot Mercato évoquent un intérêt du club de la capitale ainsi que plusieurs clubs anglais. Selon nos informations, le PSG n'est pas dans la danse pour recruter l'attaquant du Bayer Leverkusen. L'international français n'est pas non plus le profil recherché par les dirigeants parisiens. En revanche, nous pouvons confirmer les intérêts de Newcastle et d'Arsenal, conformément à ce que Foot Mercato a révélé.

Diaby arrive à un tournant

Moussa Diaby devra prendre une décision cruciale cet été. Face à l'intérêt de la Premier League, l'attaquant devra trancher entre rester une saison de plus en Bundesliga ou prendre son envol. Les dirigeants du Bayer Leverkusen ne s'opposeront pas à son départ puisque son contrat court jusqu'en 2025 et que le prochain mercato représente l'une des dernières opportunités d'en tirer un bon prix. Néanmoins, la formation dirigée par Xabi Alonso ne perd pas espoir. Si aucune offre satisfaisante n'arrive sur la table, l'heure sera aux discussions pour une prolongation.