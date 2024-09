Un transfert au PSG après des offres «inacceptables» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau crack du football portugais, Joao Neves a quitté le Benfica lors du mercato estival. C’est le PSG qui a raflé la mise pour le milieu de terrain, déboursant tout de même 60M€ + 10M€ pour parvenir à un accord avec le club lisboètes. Les Portugais étaient d’ailleurs très durs en affaire en ce qui concerne Neves, ayant refusé de nombreuses offres.

Parmi les 4 joueurs qui ont rejoint le PSG cet été, on retrouve Joao Neves. Alors que recruter un milieu de terrain était une priorité pour le club de la capitale, ce besoin a été comblé grâce à l’arrivée du Portugais. Pour cela, ce sont 70M€, bonus compris, qui ont été dépensés pour parvenir à un accord avec Benfica, qui avait auparavant refuser différentes offres pour Neves.

Benfica a refusé plusieurs offres pour Neves

Président du Benfica, Rui Costa est revenu sur les dessous du transfert de Joao Neves. Dans des propos accordés à Benfica TV, il a alors révélé à propos de celui qui a fini par rejoindre le PSG : « Nous avons rejeté les propositions qui étaient plus faibles et arrivées plus tôt. (…) Les premières nous paraissaient inacceptables ».

Un prix qui correspond au marché

Au final, c’est le PSG qui a raflé la mise à 70M€ pour le transfert de Joao Neves. Un prix qui correspondait au marché de cet été pour Rui Costa : « Ce prix sur le marché actuel est extrêmement élevé, c'est pourquoi Benfica a accepté cette proposition ».