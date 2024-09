Transferts : L’OM a recruté «un fou» !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts en bouclant plus de 10 recrues à l’intersaison. Le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia ont connu un été agité qui a débuté avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Un « fou » selon Elie Baup.

Roberto De Zerbi n’égalera pas le sans-faute d’Elie Baup sur le banc de touche de l’OM au début de la saison 2012/2013 avec six victoires en autant de rencontres toutes compétitions confondues. La faute à un match nul concédé sur la pelouse de l’Orange Vélodrome face au Stade de Reims (2-2) le 25 août dernier. Néanmoins, l’entraîneur italien a conquis l’ex-coach de l’Olympique de Marseille et ce, pour plusieurs raisons.

«C’est un super entraîneur, il demande des choses très précises à ses joueurs»

A commencer par sa vision du jeu et sa science tactique. En interview pour La Provence, Elie Baup a mis en avant ces deux points importants allant à l’encontre de la réputation défensive des coachs italiens. « C’est un super entraîneur, il demande des choses très précises à ses joueurs, mais il n’hésite pas à modifier selon les phases. (…) On caricature en insistant sur l’aspect défensif, mais il a cette culture tactique sans que ce soit du catenacio. Ce n’est pas que bien défendre, savoir récupérer le ballon et faire un pressing ».

«Ils sont super exigeants, ce sont des fous»

Elie Baup est même allé plus loin dans son analyse de Roberto De Zerbi, coach qui s’inscrit dans la lignée de la nouvelle génération des entraîneurs italiens. « D’ailleurs, l’OM a mis 15 buts en 5 matchs, ce n’est pas rien. Il a ce plus, comme d’autres, à l’image de Luciano Spaletti, Antonio Conte, Maurizio Sarri… Ils sont super exigeants, ce sont des fous ».