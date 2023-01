Un rêve prend déjà fin pour l’OM

Arnaud De Kanel

La presse mexicaine avait lâché une petite bombe pour clôturer l'année 2022 en évoquant un intérêt de l'OM pour Florian Thauvin, sur le départ des Tigres. En effet, le club d'André-Pierre Gignac aimerait le prêter au club phocéen pour qu'il relance sa carrière. Très vite, la rumeur a pris du plomb dans l'aile à l'OM.

A l'été 2021, Florian Thauvin quittait l'OM libre de tout contrat pour s'engager avec les Tigres de Monterrey. Une décision assez surprenante pour un joueur qui pouvait encore prendre à l'équipe de France. Or, Thauvin voulait mettre sa famille en « sécurité » et il ne se sentait plus à l'aise à Marseille. Mais depuis son départ de l'OM, c'est une véritable catastrophe pour lui sur le plan sportif. Il ne s'est jamais imposé dans le championnat mexicain et il pourrait déjà quitter les Tigres pour retourner à... l'OM !

Thauvin de retour à l'OM ?

Récemment, les Tigres ont changé d'entraineur et ils pensaient que cette décision radicale allait redonner une chance à Florian Thauvin. Malgré tout, Diego Cocca ne fait pas confiance au champion du monde 2018. Au Mexique, Thauvin perçoit le plus salaire du championnat et cela pose problème pour les Tigres qui souhaiteraient donc s'en séparer d'après Debate . Alors, le média mexicain rapporte que les dirigeants des Tigres aimeraient le prêter à l'OM dès cet hiver pour mieux le revendre par la suite. Mais dans la cité phocéenne, il en est hors de question.

Longoria ferme la porte