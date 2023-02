Un rêve du PSG va s’envoler cette année

Thomas Bourseau

Sans club depuis mai 2021, Zinedine Zidane aimerait reprendre du service et le PSG serait une option viable selon la presse espagnole. Néanmoins, un retour au Real Madrid prendrait de l’ampleur et Carlo Ancelotti pourrait lui céder sa place.

Zinedine Zidane est l’entraîneur rêvé de QSI. Depuis plusieurs années, les propriétaires qataris du PSG aimeraient voir le champion du monde 98 sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Et il en est de même pour certains observateurs et supporters du champion de France. Et alors que l’équipe de France ne restera jusqu’en 2026 qu’un rêve bleu, Zidane est de retour sur le marché.

Zidane au Real Madrid pour remplacer Ancelotti ?

Pour le plus grand bonheur du Qatar pour le PSG ? D’après L’Equipe , Zinedine Zidane garderait un œil attentif à ce qu’il se passe au Real Madrid avec Carlo Ancelotti et ne dirait pas non à un second retour en tant qu’entraîneur à la Casa Blanca . Surveillé de près par le Real Madrid d’après Relevo , Ancelotti pourrait ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2024 à son terme.

PSG : Fiasco contre l'OM, le Qatar perd patience https://t.co/yvO0iVgrLq pic.twitter.com/HivraMFsmW — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Ancelotti attendu par le Brésil en fin de saison