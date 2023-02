«Ça m’a fait marrer», un pote de Zidane répond au Real Madrid

La rédaction

Ami de longue date de Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu reste attentif à l’actualité footballistique. Le légendaire arrière gauche des Bleus a d’ailleurs eu la surprise de voir le jeune Eduardo Camavinga évoluer à ce poste lors des derniers matchs du Real Madrid. Camavinga a été surnommé « Lizarazu » par ses coéquipiers, ce qui a amusé le champion du Monde 98.

Titularisé arrière gauche depuis maintenant quelques matchs avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga, 20 ans, semble s’épanouir à ce poste qu’il n’avait que connu lors de la dernière campagne de Coupe du monde avec les Bleus. Le journal l’Équipe rapporte que ses coéquipiers l’ont surnommé « Lizarazu » , ce qui a laissé l’occasion à l’ancien arrière gauche des Bleus, de s’exprimer sur le repositionnement d’Eduardo Camavinga.

« Une marque de reconnaissance », Lizarazu adoube Eduardo Camavinga

Bixente Lizarazu a donc réagi à cet amusant surnom qu’ont donné les joueurs du Real Madrid au jeune Eduardo Camavinga : « Ça m'a fait marrer. Au-delà du clin d’œil sympa et rigolo, c'est surtout une marque de reconnaissance et de confiance de ses partenaires. Une manière de valoriser ses prestations et de le remercier d'avoir assuré à un poste qui n'est pas le sien » . Malgré la défaite des siens face à Majorque (1-0), dimanche dernier, Eduardo Camavinga avait néanmoins réalisé une très belle performance au poste de défenseur gauche.

Camavinga, une option sérieuse à ce poste là sur le long terme ?