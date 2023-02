Festival de trahisons à la FFF !

Arnaud De Kanel

Depuis les propos déplacés de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane, les choses s'accélèrent à la FFF. L'instance qui régie le football français est en pleine crise et l'audit lancé par la Ministre des Sports met tout le monde en danger. De fait chacun essaye de sauver sa peau, quitte à se trahir.

Les places sont chères à la FFF et personne n'entend quitter sa fonction. Mais depuis la sortie médiatique de Noël Le Graët, les langues se délient et certains commencent à lâcher Le Breton pour conserver leur place. Les trahisons s'enchainent...

Le Graët trahi par un proche

Membre du COMEX et vieille connaissance de Noël Le Graët, Eric Borghini a avoué avoir réclamé la démission de ce dernier après ses propos sur Zinédine Zidane. « J'avais demandé la démission de Noël la semaine dernière. S'il l'avait fait, il aurait les mains libres pour assurer sa défense. Là, c'est un élément supplémentaire à charge. Au comex de jeudi, cela va être à l'ordre du jour. Maintenant, on est passés à la vitesse supérieure. Juridiquement, on ne peut pas démissionner le président, voter une motion de défiance ou de censure. La balle est donc dans son camp. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Le seul moyen de le forcer, c'est de démissionner en bloc. Mais cela serait fort de café, au moment où le football français ne s'est jamais aussi bien porté, sportivement et économiquement, qu'on en arrive là. On devrait être en train de faire la fête », a confié le dirigeant au journal L'Equipe . Mais il n'est pas le seul à avoir trahi à la FFF.

Hardouin aussi