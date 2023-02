Après Le Graët, un nouveau scandale va éclater à la FFF

La rédaction

Les conclusions de l'audit diligenté par le Ministère des Sports sont tombées ce lundi. Un rapport envoyé aux principaux concernés et en un seul exemplaire. Si ces conclusions accablent Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football mis en retrait, cela ne semble pas le convaincre de démissionner. Mais plus que ça, cet audit aurait été faussé de part des oublis volontaires.

L'audit a-t-il vraiment été mené comme il se doit ? C'est un doute que soulève le journaliste indépendant Romain Molina, qui dévoile sur son compte Twitter que de nombreux oublis et silence auraient émaillé cet audit.

« Il y a de graves problèmes »

Romain Molina a mentionné les conclusions de l'audit contre la FFF et Noël Le Graët : « Il y a de graves problèmes liés à l’audit de la FFF. De nombreuses personnes ont contacté la mission d’audit pour témoigner de faits (harcèlement, abus, problème de gestion…) sans obtenir de réponse. »

« Il est temps de donner des réponses »