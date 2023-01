En prison, une ex-star du PSG passe aux aveux

La rédaction

Dani Alves vit une véritable descente aux enfers depuis quelques jours. Accusé de viol par une femme qui aurait eu lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une boîte de nuit à Barcelone, l'ancien défenseur du PSG est désormais placé en détention provisoire depuis plus d'une semaine. Dani Alves commence à s'habituer à sa nouvelle vie en attendant son procès et se serait confié à ses co-détenus.

Si les faits sont avérés et qualifiés pénalement de viol, Dani Alves pourrait être condamné à 12 ans de prison. Si les faits sont qualifiés en agression sexuelle, il encourra quatre ans de réclusion. En attendant, la version des faits de la jeune femme de 23 ans est toujours restée la même tandis que celle de Dani Alves a changé trois fois, confronté à des images de vidéosurveillance.

«Rien ne me fait peur»

Transféré en fin de semaine dans une autre prison pour sa sécurité, Dani Alves commencerait à s'acclimater à sa nouvelle vie. Le média La Vanguardia a publié les propos qu'auraient formulé Dani Alves à ses co-détenus : « J’accepterai tout ce qui arrivera. Je suis parti de chez moi quand j'avais à peine 15 ans. J’ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. Il s'agira d’une de plus, ça va passer. Rien ne me fait peur. »

