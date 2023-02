Equipe de France : La polémique est relancée avec Benzema

Thibault Morlain

Sacré Ballon d’Or 2022, Karim Benzema était très attendu avec l’équipe de France à la Coupe du monde. Il n’aura finalement pas disputé la compétition au Qatar. Blessé à une cuisse, le Madrilène a déclaré forfait. Une absence qui a fait énormément parler et suscité la polémique. En effet, la blessure de Benzema n’aurait pas été si grave que cela bien que Didier Deschamps et son staff aient décidé de se passer de KB9. Et voilà qu’une nouvelle accusation est tombée.

Même absent à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a fait énormément parler de lui. La raison ? Son forfait qui a éveillé de nombreuses interrogations. Touché à une cuisse à quelques jours de l’entrée en lice des Bleus, le joueur du Real Madrid a déclaré forfait pour le Mondial au Qatar. Le fait qu’il a été révélé plus tard que Benzema aurait pu revenir un peu plus tard dans la compétition pour jouer avec l’équipe de France. Didier Deschamps et son staff en ont donc décidé autrement, faisant le choix de se priver du Ballon d’Or 2022. De quoi déclencher la polémique…

« Tu ne peux pas mettre un joueur qui revient d’une blessure… »

Cela fait maintenant quasiment 2 mois que le forfait de Karim Benzema est au coeur des discussions. Et pour Radio Marca , ce n’est autre que l’entraîneur personnel du Madrilène qui a à son tour pointé du doigt le staff de l’équipe de France. Selon Javier Atayala, les Bleus ont fait une grosse erreur de gestion avec Benzema : « Tu ne peux pas mettre un joueur qui revient d’une blessure et après un voyage de 8 heures dans un entraînement à 100% dans une salle de musculation ».

« Ce qui s'est passé est terminé »