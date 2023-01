A Rennes, on n’oublie pas Yann M’Vila

La rédaction

Pour constituer ce top 5 des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du Stade Rennais, on a privilégié aux deux premières places ceux qui ont marqué les esprits par leur talent et leur créativité, même s’ils ne sont pas ceux qui sont restés le plus longtemps au club, à savoir Jocelyn Gourvennec et Yoann Gourcuff. Evidemment, Yann M’Vila a toute sa place dans ce Top 5.

5 - Stéphane Mbia

A la cinquième place, beaucoup de choix auraient été possibles, entre le Suédois Kim Kallström, le guerrier Benjamin André, le poumon Etienne Didot ou des joueurs talentueux de l’ère ancienne comme Sylvester Takac ou Raymond Kéruzoré. Mais au final, on penchera pour le roc camerounais Stéphane Mbia, formé au club et qui s’imposera comme un élément indispensable de la formation bretonne pendant plusieurs années à la fin de la décennie 2000, avant de signer pour l’Olympique de Marseille à l’été 2009.

4 - Yann M’Vila

A la quatrième place, on trouve un autre grand milieu défensif des années 2010, Yann M’Vila, la plaque tournante du jeu de l’équipe de son poste de récupérateur axial, où il excellait tant dans son volume à la récupération que dans l’organisation des offensives balle au pied. M’Vila est devenu international lorsqu’il portait le maillot du Stade Rennais (il a évolué au club entre 2008 et 2013), c’est dire le niveau qu’il avait acquis sous les couleurs bretonnes.

3 - Benjamin Bourigeaud

Dans ce classement, il fallait obligatoirement un joueur de l’ère moderne, qui va indéniablement marquer l’histoire du club, entre autres grâce à cette Coupe de France remportée en 2019, le premier trophée du Stade Rennais depuis 48 ans. Le choix s’est logiquement porté sur Benjamin Bourigeaud, au club depuis 2017, qui s’est montré incontournable tout au long de ces années et qui lentement mais sûrement s’installe dans la légende des « Rouges et Noirs ».

2 - Jocelyn Gourvennec

Aux deux premières places, on a privilégié les deux grands créateurs de l’histoire de Rennes au milieu de terrain, à savoir Jocelyn Gourvennec et Yoann Gourcuff. A la deuxième place, on retient donc Gourvennec, qui a apporté sa classe et son talent au début des années 90 avant de rejoindre la grande équipe du FC Nantes au cœur des années 90.

1 - Yoann Gourcuff

Bien sûr, on peut toujours discuter du choix de placer Yoann Gourcuff en numéro un de ce classement des meilleurs milieux de terrain du Stade Rennais sachant qu’il n’a pas été titulaire dans l’équipe pendant très longtemps (deux saisons entre 2004 et 2006), mais son talent et sa classe étaient telles qu’il s’impose malgré tout. Il a d’ailleurs quitté Rennes encore très jeune pour rejoindre le grand Milan AC, c’est dire.