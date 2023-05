Un retour de Messi ? L’annonce choc

Thomas Bourseau

Lionel Messi a une idée précise pour son avenir : revenir au FC Barcelone. Un projet derrière lequel Javier Tebas se range volontiers. Le président de la Liga a néanmoins tenu à faire un rappel à l’ordre.

Cela paraît désormais inévitable avec sa suspension de deux semaines : Lionel Messi va quitter le PSG cet été, soit au moment de l’expiration de son contrat. Le FC Barcelone lui a ouvert grand ses portes là où il est tout bonnement vénéré. Le projet de Messi serait de revenir au Barça , club dans lequel il a tout gagné et s’est hissé au rang de légende. Président de la Liga, Javier Tebas valide cette éventualité. « J'aimerais surtout que Messi revienne. Mais ici, on ne regarde pas s'ils apportent de la documentation pour Leo Messi ou Kylian Mbappé. En Liga, on n'ouvre pas sa manche pour Messi. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un contrôle économique et que pour signer des joueurs, il faut le respecter ».

PSG : Messi a trois offres sur la table ! https://t.co/hs5WDfTPGJ pic.twitter.com/Xh8mD3msCJ — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

«Barcelone doit faire un effort pour limiter les coûts»

Néanmoins, le FC Barcelone aura fort à faire en amont pour pouvoir accueillir Lionel Messi. La question financière de cette opération serait très difficile à contourner pour le Barça comme Javier Tebas l’a confié. « D'une part, on peut signer si le budget est équilibré et, pour cela, Barcelone doit faire un effort pour limiter les coûts, qui sont très élevés. D'autre part, il y a la règle des 40 %. Le club doit s'adapter à cette règle. C'est là que nous n'intervenons pas. Si vous pouvez en mettre un ou sept dans ce montant, nous n'entrons pas en ligne de compte ».

«Voilà que je lis que le meilleur joueur de l'histoire du football veut retourner jouer en Espagne»