Sans Messi, il prédit une catastrophe pour le PSG

Sanctionné après son voyage en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne prendra pas part aux deux prochains matches du PSG, à Troyes et contre Ajaccio au Parc des Princes. Deux rencontres que le PSG doit absolument gagner afin de ne pas se mettre encore plus en difficulté dans la course au titre. Et Alain Giresse n'est pas vraiment rassurer.

Messi prépare son départ, c’est du jamais-vu ! https://t.co/F7V4ZcQnqr pic.twitter.com/OJJt1MZhRo — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

«Qu’on ne me dise pas que le PSG reste fort»

« Je veux bien qu’on se rassure en se disant que le PSG reste le mieux armé. Mais désormais il y a une interrogation autour de Paris. Qu’on ne me dise pas que le PSG reste fort. Normalement, tu dois battre Troyes et Ajaccio mais la normalité, ce n’était pas de perdre au Parc contre Lorient (1-3)… Messi a beau être lent, c’est seulement lui qui donnait les bonnes cartouches à Mbappé », explique l’ancien milieu de terrain de l’équipe dans les colonnes du Parisien . Lionel Charbonnier reste également prudent.

«Si ces mecs perdent des points contre Troyes ou Ajaccio, c’est qu’ils n’ont rien à faire dans le foot »