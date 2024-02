Un phénomène du PSG a fait craquer Guardiola

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à miser sur son centre de formation, le PSG a récemment officialisé la signature de plusieurs contrats stagiaires pour des joueurs issus de la génération 2006. Étienne Michut fait partie de cette génération, mais n'a pas paraphé de bail. Et le frère d'Edouard est d'ailleurs très convoité sur le marché. Le City Group a même un projet pour lui.

Avec un projet axé sur la jeunesse, le PSG compte bien mettre en avant son centre de formation. Dans cette optique, les défenseurs Thomas Cordier et Naoufel El Hannach, le gardien Bilal Laurendon et le milieu de terrain Yanis Khafi ont signé un contrat stagiaire ces derniers jours. Tous issus de la génération 2006, ces quatre joueurs sont donc protégés par le club de la capitale par le biais d'un contrat qui se situe entre le premier contrat dit aspirant, quand les jeunes arrivent en centre de formation, et le professionnel.

Surprise, un joueur de Ligue 1 se voit au PSG ! https://t.co/rYYgXjXzbD pic.twitter.com/QRItYaiprM — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Étienne Michut n'a encore signé avec le PSG

Néanmoins, un joueur majeur de cette génération n'a pas encore paraphé son contrat. Il s'agit d'Étienne Michut. Le petit frère de l'ancien joueur du PSG Édouard Michut, aujourd'hui à l'Adana Demirspor (D1 turque), présente un profil intéressant. Technique, avec un centre de gravité assez bas et dynamique, le jeune milieu de terrain n'a visiblement pas tranché pour son avenir. Et les prétendants ne manquent pas.

Le City Group a un énorme projet pour Michut