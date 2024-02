Un mensonge est révélé pour ce transfert à l’OM

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l'OM a laissé partir Renan Lodi en Arabie saoudite, alors que cela n'était pas prévu. Les dirigeants marseillais ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas rivaliser, face à la proposition d'Al Hilal. Le Brésilien aurait triplé son salaire. Mais selon Daniel Riolo, c'est totalement faux. L'état-major olympien aurait été très heureux de pouvoir gagner de l'argent sur ce transfert.

L'OM s'est considérablement activé cet hiver, afin de reconstruire son effectif. Pablo Longoria a fait venir quatre nouveaux joueurs, mais deux éléments importants ont aussi quitté Marseille. Vitinha, mais surtout Renan Lodi ont fait leurs valises. Le Brésilien a rejoint le club d'Al Hilal en Arabie saoudite.

Lodi gagne beaucoup plus du côté d'Al Hilal

Dimanche soir, dans le CFC , Mehdi Benatia s'est exprimé sur le départ de Renan Lodi. Le conseiller sportif de Pablo Longoria a affirmé que le Brésilien avait quitté l'OM, car il avait la possibilité d'au moins tripler son salaire à Al Hilal. « Il a attrapé le coach après le match de Thionville. Il lui a dit : J'ai une offre qui est arrivée, apparemment vous ne voulez pas l'accepter, moi je vais gagner 4 fois mon salaire, il faut me laisser partir. Le coach est venu nous voir, le président et moi, le lendemain : Les gars, il vient me parler d'argent, je suis entraîneur et ça ne me plaît pas. Je l'ai fait jouer tous les matchs, c'est un titulaire, mais s'il a la tête ailleurs il faut le laisser partir. »

Riolo s'exprime sur le transfert de Lodi