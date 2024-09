Un «Maestro» va signer au PSG, cette recrue balance

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Joao Neves s'est engagé en faveur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A Paris, l'international portugais a rejoint son compatriote Vitinha, qui serait en discussions avec la direction rouge et bleu pour rempiler. D'après Joao Neves, l'ancien joueur du FC Porto est un Maestro.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé son milieu de terrain. En effet, Luis Campos a offert Joao Neves à Luis Enrique, proposant environ 70M€, bonus compris, à la direction de Benfica.

«Vitinha est un joueur fantastique»

Arrivé au PSG lors de la dernière fenêtre de transferts, Joao Neves a rejoint son compatriote portugais Vitinha. Et à en croire le crack de 20 ans, l'ancien pensionnaire du FC Porto est un Maestro. « Mon association avec Vitinha ? Vitinha est un maestro. Je connais Vitinha depuis de nombreuses années. On n'avait jamais joué ensemble, c'est désormais chose faite en sélection et au PSG. Sur et en dehors du terrain, Vitinha est un joueur fantastique », s'est enflammé Joao Neves au micro de BeIN SPORTS ce vendredi soir.

Vitinha discute d'une prolongation avec le PSG

Au PSG depuis l'été 2022, Vitinha ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'écurie rouge et bleu, le milieu de terrain de 24 ans serait en discussions avec sa direction pour prolonger. Affaire à suivre...