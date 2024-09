Mercato : Le PSG prépare cinq énormes signatures !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato a pris fin, le PSG se tourne désormais vers les prolongations de plusieurs joueurs. Celles d'Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma sont en excellente voie, tandis que les discussions auraient également débuté pour Vitinha, qui possède toutefois un bail plus long. Et ce n'est pas tout. En effet, Ibrahim Mbaye pourrait signer son premier contrat professionnel. Mais Luis Enrique pourrait bien être le prochain à signer.

Cet été, le PSG s'est peu renforcé, recrutant seulement quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Un mercato discret qui confirme la volonté du club de la capitale de miser sur une forme de continuité avec son effectif actuel. D'ailleurs, la tendance se confirme une nouvelle puisque plusieurs prolongations sont attendus. Le PSG veut continuer avec ses cadres actuels.

Les prolongations vont s'enchaîner ?

En effet, ces derniers jours plusieurs informations ont circulé concernant les prolongations de contrat. La plus urgente est celle de Luis Enrique dont le bail s'achève en juin prochain. Très heureux au PSG, le technicien espagnol pourrait devenir le premier entraîneur depuis Laurent Blanc à boucler trois saisons sur le banc parisien. Pour cela, il devra tenir jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Autre signature très attendue, celle du jeune Ibrahim Mbaye, qui doit parapher son premier contrat professionnel. Vitinha est également en discussions pour étendre son bail qui court actuellement jusqu'en 2027. Pas de pression, mais le nouveau statut du Portugais, qui s'est imposé comme l'un des leaders au PSG, mérite un nouveau contrat.

La clan Donnarumma annonce des discussions

Deux autres signatures seraient en cours de discussions et semble un peu plus chaude. A commencer par Achraf Hakimi. Sous contrat jusqu'en 2026, le Marocain serait proche d'une prolongation au PSG comme l'a révélé Fabrizio Romano. Même cas de figure pour Gianluigi Donnarumma. « Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un joueur comme lui dans l'un des clubs les plus importants du monde. Aujourd'hui, il est le porte-drapeau de notre équipe nationale. Il pourrait aussi devenir celui du PSG. Ce serait un plaisir », a ainsi expliqué Enzo Raiola, l'agent du portier italien, auprès de Tuttosport. Par conséquent, le PSG devrait prochainement boucler plusieurs signatures majeures.