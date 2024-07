Un joueur quitte l’OM, signature imminente !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé à l’OM en provenance du Havre en 2020, Pape Gueye ne s’est jamais véritablement imposé au sein du club phocéen. Il y a quelques jours, le Sénégalais a officialisé son départ, lui dont le contrat n’a pas été prolongé à Marseille. Désormais, le joueur de 25 ans devrait s’engager avec Villarreal, et ce de manière imminente.

Le mercato de l’OM est en pleine effervescence. De nombreuses recrues sont attendues au sein de la Cité Phocéenne, même si dans le même temps, l’effectif de Roberto De Zerbi pourrait être profondément remanié. Si Vitinha et Iliman Ndiaye ont été vendus, Pape Gueye lui, a quitté Marseille à l’issue de son contrat il y a plusieurs jours.

Pape Gueye a fait ses adieux à l’OM

Auteur de 115 matchs sous les couleurs de l’OM, Pape Gueye faisait ses adieux le 24 juin dernier, avec un message publié sur les réseaux sociaux : « J’ai vécu à vos côtés mes premières minutes dans l’élite française, réalisé mes rêves d’enfants, en participant à la Ligue des Champions et remporter la première CAN de l’histoire du football sénégalais. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais votre soutien infaillible, notamment à l’Orange Vélodrome, me laissera des souvenirs inoubliables. Je remercie tous les joueurs, coachs, staffs techniques et employés que j’ai pu côtoyer durant mon passage au club » .

Signature imminente pour Pape Gueye à Villarreal