Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup dur !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG convoite le prodige du LOSC Leny Yoro avec insistance. Mais le défenseur central de 18 ans priorise quant à lui une signature en faveur du Real Madrid. D’ailleurs, la presse espagnole se veut désormais très confiante quant à une arrivée de l’international Français espoirs au sein de la « Casa Blanca ».

Le PSG et le Real Madrid ne s’entendent décidément pas sur le mercato. Alors qu’après sept saisons passées au sein du club francilien, Kylian Mbappé va rejoindre les Merengue après l’Euro cet été, le club madrilène va une fois de plus plomber les plans de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès janvier dernier, le PSG cherche activement à boucler la signature de Leny Yoro.

Leny Yoro tout proche du Real Madrid

Le prodige du LOSC avait déjà tapé dans l’œil du PSG l’hiver dernier. Cependant, les dirigeants parisiens s’étaient alors heurtés aux folles exigences des Dogues dans ce dossier (90M€). Désormais, trois candidats se disputent la signature de Leny Yoro, à commencer par le PSG donc, mais aussi avec Liverpool et le Real Madrid. Toutefois, et comme annoncé par plusieurs médias depuis des semaines, le Real Madrid est clairement en pole position pour la venue du Français. Ce mercredi soir, Relevo a révélé que tous les voyants étaient au vert pour la signature du natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne), qui selon le média ibérique, est tout proche de s’engager en faveur des Merengue .

Le Real Madrid ne va pas dépenser énormément pour Yoro