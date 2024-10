Un joueur flambe, l’OM veut le sacrifier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a connu une sacrée revue d'effectif qui aurait pu être encore plus agitée. Et pour cause, certains joueurs, pourtant annoncés sur le départ, sont restés à Marseille. C'est le cas d'Amine Harit qui n'entrait pas totalement dans les plans de Roberto De Zerbi. Et pourtant, le Marocain est toujours présent à l'OM qui a songé à la vendre malgré son début de saison très abouti.

Lors du mercato estival, l'OM n'a pas chômé pour densifier son effectif. Au total, 12 nouveaux joueurs ont débarqué, en comptant la signature d'Adrien Rabiot mi-septembre. Mais dans le sens des départs aussi c'était très actif, notamment compte tenu des exigences de Roberto De Zerbi qui a rapidement sélectionné ses indésirables. Ce qui a rapporté gros aux finances marseillaises.

L'OM voulait vendre Harit malgré son début de saison

Néanmoins, Roberto De Zerbi n'a pas obtenu gain de cause pour tous ses dossiers. En effet, le départ d'Amine Harit a longtemps été évoqué, et selon les informations de La Provence, même après le début de saison canon du Marocain auteur d'un grand match contre Brest, l'OM pensait toujours à vendre Harit afin de renflouer ses caisses. Mais l'ancien Nantais est bien resté à Marseille.

Le grand gagnant de l'absence de Carboni ?

Et l'OM est peut-être satisfait d'avoir finalement conservé Amine Harit. Bien que moins performant lors des derniers matches, le Marocain va bénéficier de la grave blessure de Valentin Carboni pour continuer à obtenir beaucoup de temps de jeu.