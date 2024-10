Mercato : Après Rabiot, quelle star doit signer à l’OM ?

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot a été la star du mercato estival avec Mason Greenwood notamment. L’international français a débarqué à l’Olympique de Marseille à la mi-septembre en tant qu’agent libre, lui qui était sans club depuis l’expiration de son ancien contrat à la Juventus le 30 juin dernier. Et maintenant, quel grand nom va être convaincu par le discours du président Pablo Longoria et le conseiller football Medhi Benatia ? C’est notre sondage du jour !

Adrien Rabiot va-t-il être rejoint par Paul Pogba, son ex-compère du milieu de terrain en équipe de France ? La presse s’est affolée depuis l’annonce de Patrice Evra sur les ondes de RMC le vendredi 4 octobre dernier, moment où le Tribunal Arbitral du Sport a réduit sa suspension à 18 mois. L’ex-joueur de la Juventus et de l’OM a affirmé que Pogba n’avait pas d’avenir à la Juve et qu’il contacterait Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille.

Mercato : Rabiot trahit le PSG pour l’OM, c’est la surprise dans le vestiaire ! https://t.co/i6Z5yv7zhV pic.twitter.com/gtAc3dmpwR — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Wesley Fofana : «C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille. Et c’est sûr que ça m’a touché»

Hormis le dossier Paul Pogba qui pourrait se décanter dans les prochaines semaines en marge de son retour à la compétition en mars 2025, Medhi Benatia semble toujours avoir un oeil rivé sur Wesley Fofana. Dans ses colonnes de dimanche, L’Équipe a relancé le feuilleton Wesley Fofana. Pendant le mercato estival, Medhi Benatia aurait contacté l’enfant du pays qu’est le défenseur de Chelsea et de l’équipe de France dans le but de se faire prêter le joueur formé à l’ASSE. Cependant, son nouveau coach Enzo Maresca est tombé « amoureux » de son profil de défenseur et a tout fait pour le conserver à Londres. Lors d’une récente interview pour Free Foot, Wesley Fofana a reconnu avoir reçu un coup de fil du conseiller sportif de l’OM. « J’ai eu un appel qui m’a touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club ».

Guendouzi : «Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur»

Pour Free Foot, Matteo Guendouzi a dernièrement reconnu que l’OM version Roberto De Zerbi était particulièrement attrayant. Au point d’envisager un retour aux sources dans la cité phocéenne ? « Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ça, tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur ». Le milieu de terrain de l’équipe de France est sous contrat à la Lazio jusqu’en juin 2028, mais au vu de ses propos, un appel de l’OM pourrait bien altérer le cours des choses.

Florian Thauvin continue de suivre l’OM

Un autre ancien joueur de l’OM pourrait également répondre favorablement aux sirènes du club phocéen. Florian Thauvin continue de suivre les prestations de l’OM quand bien même il n’y évolue plus depuis l’été 2021. Le natif d’Orléans arrive au terme de son contrat à l’Udinese (juin prochain), et s’est déjà affiché sur les réseaux sociaux en train de suivre les matchs de son Olympique de Marseille adoré bien qu’il ait reconnu pour la Gazzetta dello Sport que porter la tunique de l’OM peut être plus que délicat par moments. « Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu’on ne voit pas partout. La ville « vit » l’équipe, s’identifie à elle jusqu’à ne faire qu’un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu’on ne gagne pas, ça devient difficile d’être un joueur de l’OM ».

Ismaël Bennacer ou Arthur Melo ?

De plus, comme ce fut le cas lors des dernières heures du mercato estival, Ismaël Bennacer serait toujours une opportunité de marché étudiée par Medhi Benatia pour le mercato hivernal. De plus, Tuttosport a fait part d’un intérêt de l’OM pour Arthur Melo alors que Valentin Carboni est forfait pour le reste de la saison. L’hiver s’annonce chaud à Marseille.