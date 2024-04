Un joueur débarque à l'OM et annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

Recruté cet hiver pour occuper le rôle de doublure au poste de latéral gauche, Ulisses Garcia a disputé huit matchs sous le maillot de l'OM depuis sa signature. L'ancien joueur des Young Boys Berne a même été titularisé face au PSG dimanche dernier pour tenter de contenir Kylian Mbappé. Après des débuts compliqués, il est convaincu de pouvoir enchainer les bonnes prestations.

Transfert surprise du dernier mercato hivernal, Ulisses Garcia a connu un début d'aventure assez délicat à l'OM puisqu'il avait été malmené par Guéla Doué face au Stade Rennais pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Trois mois après son arrivée, le Suisse commence à se fondre dans l'effectif.

«Je m'intègre bien, je commence à connaître mes coéquipiers et mes placements»

La recrue hivernale de l'OM était de passage en conférence de presse ce jeudi à la veille du choc face au LOSC. De plus en plus à l'aise, Ulisses Garcia pense qu'il va pouvoir enchainer les gros matchs.

«Je pense pouvoir faire de plus belles prestations»