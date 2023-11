Un gros transfert tombe à l’eau pour le RC Lens ?

Thibault Morlain

Intéressé par Habib Diarra, milieu de terrain de Strasbourg, durant le mercato estival, le RC Lens n’était pas arrivé à ses fins. Pour autant, les Sang et Or n’auraient pas abdiqué pour le protégé de Patrick Vieira. Mais voilà que l’affaire se complique. En effet, ce jeudi, Strasbourg a annoncé la prolongation de Diarra, désormais sous contrat jusqu’en 2028.

A 19 ans, Habib Diarra est l’un des joueurs les plus prometteurs du côté de Strasbourg. Forcément, un tel talent intéresse du monde et depuis plusieurs mois maintenant, il est question d’un intérêt du RC Lens pour le milieu de terrain sénégalais. Mais voilà que les Sang et Or viennent de recevoir une mauvaise nouvelle dans ce dossier Diarra.



Transferts : Le RC Lens ouvre la porte à un champion du Monde ! https://t.co/RYa4aHpM1Y pic.twitter.com/O3Dm5oxoHc — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Habib Diarra à Strasbourg jusqu’en 2028

Ce jeudi, Strasbourg a en effet annoncé la prolongation jusqu’en 2028 d’Habib Diarra. « Pur produit de la Racing Mutest Académie, qu’il avait rejoint en 2018 en provenance du FC Mulhouse, Habib Diarra (19 ans) a prolongé son contrat d’un an. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié au Racing Club de Strasbourg Alsace jusqu’en juin 2028 », peut-on lire dans le communiqué du RCSA.



Dans la suite de celui-ci, Habib Diarra a d’ailleurs pris la parole sur son nouveau contrat. Celui qu’on annonçait dans le viseur du RC Lens a alors lâché : « Je suis très heureux de pouvoir continuer mon parcours au Racing. De Mulhouse à l’Académie, de l’Académie à la Meinau, l’aventure continue. Avec un seul objectif : donner le meilleur de moi-même et continuer à progresser sous le maillot bleu ».

« Il fait partie intégrante de notre projet »