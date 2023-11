Transferts : Le RC Lens ouvre la porte à un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en vue du mercato de janvier, Raphaël Varane ne semble plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Le Bayern Munich est annoncé sur les traces du champion du Monde 2018, mais de son côté, l'entraîneur du RC Lens laisse également la porte ouverte à un retour de Varane.

Raphaël Varane et Manchester United, c'est bientôt la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu'en 2025 avec les Red Devils , le défenseur central français de 30 ans est annoncé avec insistance sur le départ en janvier. Relégué dans la hiérarchie de son entraîneur Erik Ten Hag, Varane ne semble plus avoir de futur du côté d'Old Trafford, et sa situation fait couler beaucoup d'encre dans la presse britannique depuis quelque temps. Le champion du Monde 2018 a d'ailleurs une belle cote sur le marché...

Le Bayern à fond sur Varane

En effet, à en croire les dernières tendances, le Bayern Munich aurait fait de Raphaël Varane sa priorité absolue du mercato de janvier et envisage de foncer sur l'ancien joueur du RC Lens et du Real Madrid pour garnir son secteur défensif. Toutefois, ce dossier est loin d'être évident pour l'écurie bavaroise, qui aurait notamment du mal à assumer l'imposant salaire que perçoit Varane à Manchester United.

Haise passe un message à Varane