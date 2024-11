Un gros transfert est annoncé dans le foot français ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur emblématique du championnat de France et véritable fer de lance offensif de l'OL, Alexandre Lacazette s'est montré décisif dimanche soir dans le grand derby face à l'ASSE en inscrivant l'unique but de la rencontre (1-0). Et le capitaine rhodanien a ensuite fait une annonce majeure en vendant la mèche sur son probable départ de l'OL à l'issue de cette saison...

C'est assurément l'un des transferts qui va provoquer le plus de regrets au sein du football français lors du prochain mercato estival ! Alexandre Lacazette (33 ans) est l'un des grands visages de la Ligue 1 de par son statut de buteur emblématique de l'OL, où il a été formé. Mais l'international français (16 sélections, 3 buts) arrivera au terme de son contrat avec les Gones à l'issue de la saison, et il a peut-être vendu la mèche sur son futur transfert loin de l'OL.

Lacazette annonce son départ ?

Unique buteur du derby contre l'ASSE dimanche soir au Groupama Stadium (1-0), Alexandre Lacazette a ensuite pris la parole au micro de DAZN. Et le capitaine de l'OL a fait une annonce pour le moins inattendue sur son avenir : « Ce soir c'était surtout le coeur. C'est mon premier au Groupama, sûrement le dernier aussi », a lâché Lacazette, non sans une certaine émotion.

« Je me suis imprégné de toute l'énergie »

« Ça rend très heureux, très fier. On voulait la victoire. Tout n'était pas parfait ce soir, ce n'était pas très beau mais on est contents. C'était surtout le coeur qui jouait. Je me suis imprégné de toute l'énergie, de ma famille, du stade aussi. Avoir les supporteurs hier, c'était top. Et la confiance dans le groupe pour aller gagner ce soir », a par ailleurs précisé Lacazette sur cette victoire de l'OL dans le derby. Et le foot français s'apprête donc à perdre l'une de ses valeurs sûres en attaque l'été prochain...